Winter 2016-2017 schedules and results

With winter sports winding down, many teams are vying for a conference win. Below is the running schedule for the 2016-2017 winter sports for Elkin, East Wilkes, Forbush and Starmount.

Basketball:

Elkin Men:

Nov. 18: North Stokes 53 – Elkin 41

Nov. 29: North Stokes 39 – Elkin 30

Dec. 2: South Iredell 81 – Elkin 32

Dec. 7: Ashe County 69 – Elkin 30

Dec. 9: Wilkes Central 78 – Elkin 31

Dec. 13: Starmount 45 – Elkin 26

Dec. 14: Forbush 69 – Elkin 26

Dec. 16: West Wilkes 56 – Elkin 34

Dec. 19: Surry Central 57 – Elkin 36

Dec. 21: Atkins 63 – Elkin 38

Jan. 3: Alleghany 64 – Elkin 23

Jan. 13: East Wilkes 44 – Elkin 32

Jan. 14: North Wilkes 73 – Elkin 41

Jan. 18: Mount Airy 75 – Elkin 39

Jan. 20: Starmount 66 – Elkin 49

Jan. 23: Wilkes Central 64 – Elkin 34

Jan. 24: West Wilkes 79 – Elkin 49

Jan. 26: Alleghany 60 – Elkin 51

Jan. 31: North Wilkes 57 – Elkin 24

Feb. 3: Ashe County 52 – Elkin 36

Feb. 7: Elkin at East Wilkes

Elkin Women:

Nov. 18: Elkin 50 – North Stokes 34

Nov. 29: Elkin 55 – North Stokes 47

Dec. 2: Elkin 43 – South Iredell 37

Dec. 7: Elkin 55 – Ashe County 41

Dec. 9: Elkin 61 – Wilkes Central 55

Dec. 13: Elkin 55 – Starmount 46

Dec. 14: Forbush 53 – Elkin 42

Dec. 16: West Wilkes 51 – Elkin 44

Dec. 19: Surry Central 51 – Elkin 33

Dec. 20: Bishop McGuinness 53 – Elkin 27

Dec. 21: Atkins 70 – Elkin 42

Jan. 3: Elkin 55 – Alleghany 48

Jan. 13: East Wilkes 53 – Elkin 32

Jan. 14: North Wilkes 60 – Elkin 45

Jan. 18: Mount Airy 72 – Elkin 39

Jan. 20: Elkin 58 – Starmount 39

Jan. 23: Wilkes Central 65 – Elkin 42

Jan. 24: Elkin 47 – West Wilkes 37

Jan. 26: Elkin 71 – Alleghany 60

Jan. 31: North Wilkes 71 – Elkin 49

Feb. 3: Ashe County 46 – Elkin 31

Feb. 7: Elkin at East Wilkes

East Wilkes Men:

Nov. 25: North Stokes 61 – East Wilkes 58

Nov. 28: South Iredell 80 – East Wilkes 50

Dec. 6: South Iredell 68 – East Wilkes 42

Dec. 9: North Wilkes 57 – East Wilkes 41

Dec. 12: Surry Central 47 – East Wilkes 41

Dec. 13: East Wilkes 54 – West Wilkes 49

Dec. 22: East Forsyth 63 – East Wilkes 29

Dec. 23: Mount Tabor 66 – East Wilkes 21

Dec. 29: Forbush 52 – East Wilkes 50

Jan. 3: Starmount 50 – East Wilkes 36

Jan. 5: North Wilkes 63 – East Wilkes 21

Jan. 13: East Wilkes 44 – Elkin 32

Jan. 14: Alleghany 58 – East Wilkes 50

Jan. 20: West Wilkes 53 – East Wilkes 49

Jan. 24: East Wilkes 53 – West Wilkes 48

Jan. 26: North Stokes 56 – East Wilkes 50

Jan. 27: Starmount 52 – East Wilkes 46

Jan. 31: Ashe County 66 – East Wilkes 46

Feb. 3: Alleghany 54 – East Wilkes 34

Feb. 7: Elkin at East Wilkes

East Wilkes Women:

Nov. 17: Forbush 55 – East Wilkes 41

Nov. 25: East Wilkes 66 – North Stokes 16

Nov. 28: East Wilkes 47 – South Iredell 28

Dec. 6: East Wilkes 52 – South Iredell 30

Dec. 9: East Wilkes 54 – North Wilkes 41

Dec. 12: Surry Central 71 – East Wilkes 66

Dec. 13: East Wilkes 63 – West Wilkes 42

Dec. 16: Wilkes Central 45 – East Wilkes 35

Dec. 22: East Forsyth 52 – East Wilkes 48

Dec. 23: East Wilkes 49 – Mount Tabor 27

Jan. 3: East Wilkes 60 – Starmount 31

Jan. 5: North Wilkes 65 – East Wilkes 50

Jan. 12: East Wilkes at Ashe County

Jan. 13: East Wilkes 53 – Elkin 32

Jan. 14: East Wilkes 55 – Alleghany 46

Jan. 20: East Wilkes 54 – West Wilkes 29

Jan. 24: Wilkes Central 53 – East Wilkes 48

Jan. 26: East Wilkes 61 – North Stokes 26

Jan. 27: East Wilkes 57 – Starmount 35

Jan. 31: East Wilkes 42 – Ashe County 33

Feb. 3: East Wilkes at Alleghany (Score not yet reported)

Feb. 7: Elkin at East Wilkes

Starmount Men:

Nov. 29: South Stokes 60 – Starmount 31

Dec. 2: Forbush 52 – Starmount 47

Dec. 6: Starmount 78 – Forbush 75

Dec. 7: East Surry 66 – Starmount 47

Dec. 9: Alleghany 51 – Starmount 36

Dec. 13: Starmount 45 – Elkin 26

Dec. 16: Ashe County 44 – Starmount 42

Dec. 22: R.J. Reynolds 54 – Starmount 38

Dec. 23: North Forsyth 87 – Starmount 54

Dec. 30: Surry Central 78 – Starmount 64

Jan. 3: Starmount 50 – East Wilkes 36

Jan. 4: Mount Airy 74 – Starmount 47

Jan. 13: North Wilkes 61 – Starmount 49

Jan. 17: Alleghsny 56 – Starmount 47

Jan. 20: Starmount 66 – Elkin 49

Jan. 24: Starmount 56 – Ashe County 40

Jan. 25: Starmount 79 – West Wilkes 65

Jan. 27: Starmount 52 – East Wilkes 46

Jan. 31: West Wilkes 44 – Starmount 30

Feb. 3: Wilkes Central at Starmount (Score not yet reported)

Feb. 7: Starmount at North Wilkes

Starmount Women:

Nov. 29: Starmount 45 – South Stokes 40

Dec. 2: Forbush 69 – Starmount 54

Dec. 6: Forbush 62 – Starmount 45

Dec. 7: East Surry 43 – Starmount 31

Dec. 9: Alleghany 50 – Starmount 33

Dec. 13: Elkin 55 – Starmount 46

Dec. 16: Ashe County 52 – Starmount 29

Dec. 20: East Surry 43 – Starmount 41

Dec. 22: South Stokes 54 – Starmount 49

Dec. 23: Starmount 57 – North Forsyth 35

Dec. 30: Surry Central 64 – Starmount 25

Jan. 3: East Wilkes 60 – Starmount 31

Jan. 4: Mount Airy 65 – Starmount 20

Jan. 13: North Wilkes 60 – Starmount 28

Jan. 17: Alleghany 72 – Starmount 41

Jan. 20: Elkin 58 – Starmount 39

Jan. 24: Ashe County 47 – Starmount 33

Jan. 25: Starmount 48 – West Wilkes 45

Jan. 27: East Wilkes 57 – Starmount 35

Jan. 31: Starmount 50 – West Wilkes 40

Feb. 3: Wilkes Central 68 – Starmount 65

Feb. 7: Starmount at North Wilkes

Forbush Men:

Nov. 14: Forbush 103 – Oak Level 62

Nov. 28: Forbush 74 – Wilkes Central 68

Nov. 29: Forbush 70 – West Wilkes 58

Dec. 2: Forbush 52 – Starmount 47

Dec. 6: Starmount 78 – Forbush 75

Dec. 7: Wilkes Central 67 – Forbush 63

Dec. 13: Forbush 95 – Salem Baptist Christian 86

Dec. 14: Forbush 69 – Elkin 26

Dec. 19: Forbush 63 – West Wilkes 51

Dec. 20: North Wilkes 68 – Forbush 65

Dec. 22: Alleghany 62 – Forbush 59

Dec. 29: Forbush 52 – East Wilkes 50

Jan. 3: South Stokes 89 – Forbush 48

Jan. 13: Forbush 71 – Carver 67

Jan. 20: Surry Central 63 – Forbush 44

Jan. 24: North Surry 104 – Forbush 78

Jan. 25: West Stokes 70 – Forbush 53

Jan. 27: South Stokes 77 – Forbush 65

Jan. 31: West Stokes 70 – Forbush 56

Feb. 3: Carver 92 – Forbush 80

Feb. 7: Surry Central at Forbush

Feb. 10: Forbush at North Surry

Forbush Women:

Nov. 17: Forbush 55 – East Wilkes 41

Nov. 22: Northwest Guilford 72 – Forbush 44

Nov. 28: Forbush 67 – Wilkes Central 60

Nov. 29: Forbush 64 – West Wilkes 35

Dec. 2: Forbush 69 – Starmount 54

Dec. 6: Forbush 62 – Starmount 45

Dec. 7: Forbush 65 – Wilkes Central 58

Dec. 14: Forbush 53 – Elkin 42

Dec. 19: Forbush 52 – West Wilkes 31

Dec. 20: Forbush 67 – North Wilkes 62

Dec. 22: Forbush 52 – Alleghany 42

Jan. 3: Forbush 73 – South Stokes 47

Jan. 13: Forbush 75 – Carver 23

Jan. 20: Forbush 51 – Surry Central 39

Jan. 24: North Surry 55 – Forbush 49

Jan. 25: Forbush 51 – West Stokes 12

Jan. 27: Forbush 54 – South Stokes 35

Jan. 31: Forbush 55 – West Stokes 12

Feb. 3: Forbush 59 – Carver 29

Feb. 7: Surry Central at Forbush

Feb. 10: Forbush at North Surry

The Cardinals end its season at home against Elkin this week. http://elkintribune.com/wp-content/uploads/2017/02/web1_Joah.jpg The Cardinals end its season at home against Elkin this week. Starmount’s final game is Tuesday at North Wilkes. http://elkintribune.com/wp-content/uploads/2017/02/web1_DSC_0419.jpg Starmount’s final game is Tuesday at North Wilkes.